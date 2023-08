Ultime Notizie – Lago Morto | recuperato il corpo del ragazzo annegato | le ultime notizie

(Di lunedì 21 agosto 2023) E’ statodai sommozzatori dei vigili del fuoco ildel 20enne, scomparso nel tardo pomeriggio di venerdì nela Vittorio Veneto, dopo aver perso la presa di un materassino. Ildel giovane è stato individuato intorno alle 19,30 dagli operatori del ROV (Remotely Operate Vehicle) a 40 metri di profondità. I sommozzatori di Venezia hanno provveduto a immergersi e recuperare la salma, che è stata caricata su un gommone e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto il medico legale e i carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... cinghiali cinghiali la maddalenaLa MaddalenaSpargi come Pig Beach, famigliola di cinghiali accoglie i bagnanti - VIDEO Perde lo zaino della sorella scomparsa ad Alà dei ......alà dei sardi zaino appello zaino ragazza scomparsaSpargi come Pig Beach, famigliola di cinghiali accoglie i bagnanti - VIDEO Perde lo zaino della sorella scomparsa ad Alà ...In evidenza anche Tesla, che guadagna piu' del 6,4%, dopo aver chiuso in calo tredici delle14 sedute, in gran parte dopo l'annuncio di nuovi sconti in Cina su alcune vetture; il rialzo ...

Calciomercato, le news di oggi in diretta Sky Sport

Siamo stati determinati e abbiamo cercato di non far giocare liberamente i 3 difensori. Non volevamo farli giocare con tranquillità negli ultimi 30-40 metri perché sono molto pericolosi» BUON MATCH – ...Il Crystal Palace ospiterà l'Arsenal il 21 agosto alle ore 21:00 al Selhurst Stadium: il pronostico del secondo turno di Premier League ...