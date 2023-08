Ultime Notizie – Inondazioni a Mosca | due morti in tour rete fognaria | altri sei dispersi

(Di lunedì 21 agosto 2023) Una ragazza e un uomo di circa 40 anni sono annegati durante undi turismo estremo delladiin seguito alle piogge torrenziali che hanno colpito la città. I loro corpi sono stati ritrovati nel fiume Moskva. Il gruppo di cui facevano parte era composto da otto persone, fra cui diversi ragazzi di 15 e 17 anni di età. E sono in corso le ricerche deglicomponenti del. Fra isembra che ci sia un dipendente della principale compagnia di It, la figlia e un nipote. Domenica suè piovuta una quantità di acqua equivalente a un terzo delle precipitazioni medie mensili. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

