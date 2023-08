Ultime Notizie – “Fornitura F-16 porta a escalation”

(Di lunedì 21 agosto 2023) La Danimarcaa un’ “” della guerra con la decisione di fornire gli F-16 all’Ucraina. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo nel Paese nordico, Vladimir Barbin, citato dall’agenzia di stampa Ritzau, all’indomani dell’annuncio dei governi di Copenaghen e L’Aja sullaa Kiev di decine di F-16 di fabbricazione americana. “Nascondendosi dietro la premessa che l’Ucraina stessa debba determinare le condizioni per la pace, la Danimarca cerca con le sue azioni e parole di lasciare l’Ucraina senza altra scelta che continuare il confronto militare con la Russia”, ha aggiunto l’ambasciatore. Intanto il ministro della Difesa danese, Jakob Ellemann-Jensen, ha confermato che le forze di Kiev potranno utilizzare i caccia solo all’interno del territorio ucraino. “Doniamo armi a condizione che vengano utilizzate per cacciare ...

Il fisco ha gioito infatti dei rincari dellesettimane: in corrispondenza del grande esodo estivo tra Iva e accise secondo la stima di Assoutenti, il gettito è stato pari a circa 2,27 ...Considerando che, come si nota, in ogni schema di revisione delle aliquote Irpef dovrebbe rimanere invariata l'aliquota al 23% per redditi più bassi fino a 15mila euro, leparlano di ...

