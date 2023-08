Ultime Notizie – fino a 15 anni di carcere per le donne che non lo indossano

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 21 agosto 2023)a 15die oltre cinquemila euro di multa. Tanto rischiano leche in Iran decidono di uscire a capo scoperto, ovvero senza indossare l’hijab. Lo prevede un controverso disegno di legge approvato nella Repubblica islamica da una speciale commissione parlamentare, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tasnim. Il codice di abbigliamento islamico riguarda anche lestraniere, che potranno essere espulse dall’Iran se nonil velo. Sono inoltre previste sanzioni per chi viene riconosciuto colpevole di insulti a una donna con l’hijab e che potrebbe subire 74 frustrate e sei mesi di. Quella decisa da Teheran è una prova di forza nei confronti delleche, da settembre dello scorso anno, sono scese in ...