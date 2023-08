Ultime Notizie – da comuni accuse false | tavolo con sindaci non previsto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 21 agosto 2023) Non è all’ordine del giorno, vale a dire “non è”. Ilchiesto a gran voce daisull’emergenza migranti -in particolare sui minori non accompagnati e sulla mancanza di posti e strutture dove accoglierli- non è tra le priorità del governo, “anche perché con inoi parliamo ogni giorno”, taglia corto una fonte di primo piano interpellata dall’Adnkronos. Non nascondendo il disappunto per la protesta crescente dei primi cittadini, considerata strumentale: “A cosa servirebbe sedersi alcon chi ci accusa di aver tagliato il costo dell’accoglienza? E’ una falsità assoluta”. Se i bandi vanno deserti, stando alle stesse fonti di governo, “è perché, probabilmente, non è più appetibile la gestione” dei minori non accompagnati in arrivo in Italia. “Ma dire che sono stati ...