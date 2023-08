Ultime Notizie – Calciomercato Juventus | Bonucci verso addio | ultime news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 21 agosto 2023) Leonardosi avvicina alla Bundesliga. Il 36enne difensore viterbese, ai margini del progetto della, secondo ledivuole scongiurare il rischio di una stagione da vivere in tribuna. In Italia la Lazio ha fatto più di qualche sondaggio, mentre all’estero l’Union Berlino è la squadra maggiormente interessata. Anche oggi, secondo quanto riporta Sky Sport, contatti continui tra le parti per raggiungere un accordo e permettere al difensore di volare in Germania.riflette e si sta decidendo a dire sì, a maggior ragione ora che la Lazio è in stand-by sul fronte difensore, e se non cambiano le cose la trattativa con l’Union potrebbe nei prossimi giorni arrivare a concretizzarsi. Lo scorso 13 luglio il ds Cristiano Giuntoli e ...