Ultime Notizie – Calciomercato Inter | Pavard affare fatto | ultime news

(Di lunedì 21 agosto 2023) Benjaminall’. Dopo l’accelerazione e i contatti, continui e costanti, secondo lediadessoe Bayern Monaco hanno raggiunto l’accordo per il cartellino del difensore francese, classe 1996. Operazione chiusa, riporta Sky Sport con gli ultimi aggiornamenti, sulla base di 30 milioni di euro di parte fissa ed eventuali 2 milioni di bonus, con i nerazzurri che adesso metteranno in moto la macchina organizzativa per far arrivare il calciatore in Italia per visite mediche e firma sui contratti. L’arrivo dia Milano è in programma tra martedì e mercoledì, si attende solo che il Bayern chiuda per il suo sostituto e poi il giocatore riceverà il via libera per poter raggiungere il suo nuovo club. “Oggi ...

In evidenza anche Tesla, che guadagna piu' del 6,4%, dopo aver chiuso in calo tredici delle14 sedute, in gran parte dopo l'annuncio di nuovi sconti in Cina su alcune vetture; il rialzo ...Pare che alcune unità di Apple Vision Pro siano nelle mani della stampa , con una serie di hands - on di questegià pubblicate a più riprese in rete. Oggi, addirittura, un leaker svela quello che dovrebbe essere il refresh rate "definitivo" di Apple Vision Pro , che potrebbe essere più basso del previsto.L'Ucraina ha ricevuto la garanzia che otterrà i caccia tanto richiesti. Una volta ottenuto il via libera dagli Stati Uniti, Danimarca e Olanda si sono impegnate a consegnare a Kiev una flotta aerea ...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi: Zelensky vola in Olanda e Danimarca e si prende gli F-16 Virgilio Notizie

Il cadavere di Vera Schiopu, 25enne di origini moldave, è stato ritrovato impiccato nel suo appartamento nelle campagne tra Ramacca e Paternò a Catania. A lanciare l'allarme è stato il compagno, 33 an ...I granata di Juric non vanno oltre lo 0-0 contro la squadra di Claudio Ranieri. Ritmi poco brillanti per il caldo, occasioni finali per il Toro con Radonjic, ma i sardi sono attenti in difesa ...