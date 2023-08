Ultime Notizie – assediati da un branco di cinghiali nella Riserva dello Zinfaro | salvati da Soccorso alpino

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 21 agosto 2023) Insolito intervento notturno dele Speleologico Siciliano della Stazione di Palermonaturale orientataZingaro (Trapani) per portare in salvo una comitiva di escursionisti pugliesida undi. In tre, due uomini di 26 e 32 anni e una donna di 27, tutti della provincia di Bari, nel tardo pomeriggio di ieri hanno lasciato l’auto all’ingresso lato san Vito Lo Capo per un’escursione. Hanno imboccato il sentiero alto fino a Borgo Cusenza quando, mentre iniziavano la discesa, hanno notato gli animali che si avvicinavano minacciosi. Presi dal panico e preoccupati che potessero attaccarli, sono riusciti a rifugiarsi nei bagni di un casolare e lanciato l’allarme attraverso il Numero Unico di ...