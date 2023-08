Ultime Notizie – “A Napoli ristorante cerca personale a 3 euro l’ora”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lavorare 10 ore al giorno in un notogiapponese di, 6 giorni su 7, per una paga di 750al mese, poco più di treal. E’ la denuncia del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che parla di un ”nuovo caso di tentato sfruttamento del lavoro”, pubblicando gli screenshot della conversazione tra colui che si è presentato come il titolare del locale e la persona indi lavoro. “Basta con proposte di lavoro assurde e sottopagate. Troppi titolari di attività commerciali prima propongono paghe da fame e poi si lamentano perché non riescono a trovare. La giungla dello sfruttamento va fermata ad ogni costo, se si andrà avanti così i nostri giovani non riusciranno mai a costruirsi un futuro. Come si può pensare ...

In evidenza anche Tesla, che guadagna piu' del 6,4%, dopo aver chiuso in calo tredici delle14 sedute, in gran parte dopo l'annuncio di nuovi sconti in Cina su alcune vetture; il rialzo ...Pare che alcune unità di Apple Vision Pro siano nelle mani della stampa , con una serie di hands - on di questegià pubblicate a più riprese in rete. Oggi, addirittura, un leaker svela quello che dovrebbe essere il refresh rate "definitivo" di Apple Vision Pro , che potrebbe essere più basso del previsto.L'Ucraina ha ricevuto la garanzia che otterrà i caccia tanto richiesti. Una volta ottenuto il via libera dagli Stati Uniti, Danimarca e Olanda si sono impegnate a consegnare a Kiev una flotta aerea ...

Guerra Ucraina Russia, Zelensky al parlamento danese: grazie per F-16 Sky Tg24

Tutti questi Core si baseranno sull'architettura ARMv9. Per quanto riguarda la GPU, invece, possiamo aspettarci una Xclipse 940 con architettura RDNA2 di AMD: quest'ultima dovrebbe avere il doppio ...Non dimenticherò mai quelle parole e quel primo volo con il suo Siai Marchetti 205: avevo 9 anni. Ricordo con simpatia una delle ultime assemblee generali alla quale aveva partecipato per votare il ...