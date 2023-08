(Di lunedì 21 agosto 2023) Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore al TD Garden di Boston, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 225 con UFC, sui vostri schermi in occasione di UFC 292: Sterling Vs O’Malley. Bantamweight bout: #6 Marlon “Chito” Vera Vs #10 Pedro “The Young Punisher” Munhoz Inizia l’opener della serata ed i due sudamericani scambiano immediatamente al centro dell’ottagono e, come facilmente prevedibile, si nota una maggior predisposizione all’attacco da parte di Pedro, che si trova davanti ad un tipicamente lento calcolatore come Chito, che si difende egregiamente dal primo tentativo nemico di takedown, per poi connettere una buona ginocchiata nel clinch e chiudere un round che, per quanto equilibrato, può essere assegnato al brasiliano per la maggior attività. Il secondo round inizia sulla falsa linea ...

UFC Corner #225 Zona Wrestling

