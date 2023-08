Udinese | Pozzo | “Samardzic? Se dovesse arrivare una grande offerta…”

Una transazione originale, perché si è trattato di un passaggio di denaro daa Watford, cioè da una società all'altra della famiglia. Praticamente una trasfusione di sangue. Per di più, ...... a giudicare almeno dall'ottima prestazione del serbo contro l'. Gol a parte, l'ex viola è ... Samardzic - Inter, la versione di. Novità su Pavard . Juve, le novità su Lukaku e Berardi. Kean ...Lo ha detto il patron dell', Gianpaolo, a margine della presentazione del nuovo sponsor di maglia. "L'obiettivo è conseguire una buona salvezza - ha aggiunto - poi vedremo tutto quello ...

Udinese, Pozzo torna sul caso Samardzic: "È un ragazzo serio, ha capito che le cose non sono andate... Fcinternews.it

La carriera di Gerard Deulofeu, messa a dura prova da una lunga serie di infortuni, ha trovato nell'Udinese e in Andrea Sottil una casa ...Lazar Samardzic rimane in uscita dall’Udinese ed è un obiettivo concreto del calciomercato ... valutandolo 12 per arrivare proprio a 30. Secco no di Pozzo: il centrocampista piace ma alla metà del ...