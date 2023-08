Udinese-Juventus 0-3 | analisi tattica e considerazioni

(Di lunedì 21 agosto 2023) Comincia decisamente bene il campionato dellache regala ad Allegri la 250° vittoria sulla panchina bianconera grazie al netto 3-0 in casa dell’in una partita lungamente dominata e di cui a breve andremo a svolgere l’. Gli ospiti archiviano la pratica già nel primo tempo grazie a Chiesa, che apre le danze dopo appena 2 minuti, e a Vlahovi?, a segno su rigore. Ai due attaccanti fa eco uno dei bomber della scorsa stagione, Rabiot, che cala il tris nel terzo minuto di recupero. A facilitare le operazioni alla Vecchia Signora ci sono i friulani, apparsi lontani parenti dell’esuberante squadra che incantò appena un anno fa. Andiamo ad individuare i fattori determinanti che hanno permesso alladi avere la meglio sull’attraverso la nostra ...

0 - 3: l'analisi di Allegri e due aspetti da migliorare . Allegri sulla posizione in campo di Chiesa e i complimenti a Cambiaso . L'allenatore della Juve torna sulla mancata ...Silvestri 5 : non può nulla sui due gol della, ma il terzo nasce da un suo intervento goffo di cui approfitta Rabiot. Kabasele 5 : inizia male, si fa anticipare e soffre il pressing ...Massimiliano Allegri si esprime così dopo la vittoria che la suaha ottenuto per 3 - 0 sul campo dell'nella prima giornata della Serie A 2023 - 2024. Il primo gol è stato firmato da ...

Manca ancora circa un giorno all’esordio nella Serie A 2023-2024 del Cagliari di Claudio Ranieri. I rossoblù sono attesi dalla sfida dell’Olimpico, domani alle ore 18:30, contro il Torino di Ivan ...Formazioni ufficiali Udinese-Juventus – Oltre a Lecce-Lazio, anche Udinese e Juventus saranno in campo questa domenica alle ore 20:45 per il primo turno della Serie A 2023/2024. Ecco le scelte ...