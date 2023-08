Ucraina | Russia | sventato attacco con drone su Mosca

... con la piattaforma utilizzata per registrare i voti degli ecuadoriani all'estero sotto attacchi incrociati lanciati da India, Bangladesh, Pakistan,, Indonesia e Cina, e in Europa ...Il velivolo senza pilota è stato rilevato nel distretto di Ruza e abbattuto Sventato un nuovo attacco con droni nel distretto di Ruza, nella regione di Mosca. Lo ha riferito il ministero della Difesa ...Non è ancora chiaro quanti saranno, ma certo è che finalmente l'avrà i suoi tanto sospirati F - 16 per ricostituire il nerbo della difesa aerea distrutta nel conflitto con la. La ...

Paesi Bassi e Danimarca forniranno F-16 a Kiev Sky Tg24

(Adnkronos) – Sventato un nuovo attacco con droni nel distretto di Ruza, nella regione di Mosca. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che “verso le 06,50 ora di Mosca, è stato ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di lunedì 21 agosto 2023. Zelensky in Olanda e Danimarca per portare a casa l’accordo su decine di veicoli militari. Nel frattempo, ...