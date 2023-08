Ucraina | Russia contro Danimarca | “Fornitura F-16 porta a escalation”

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – Laa un' "" della guerra con la decisione di fornire gli F-16 all'. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo nel Paese nordico, Vladimir Barbin, citato dall'agenzia di stampa Ritzau, all'indomani dell'annuncio dei governi di Copenaghen e L'Aja sullaa Kiev di decine di F-16 di fabbricazione americana. "Nascondendosi dietro la premessa che l'stessa debba determinare le condizioni per la pace, lacerca con le sue azioni e parole di lasciare l'senza altra scelta che continuare il confronto militare con la", ha aggiunto l'ambasciatore. Intanto il ministro della Difesa danese, Jakob Ellemann-Jensen, ha confermato che le forze di Kiev potranno utilizzare ...

Una zona di 1.400 chilometri quadrati nella regione russa di Voronezh, nel sud ovest del Paese, al confine con l', è stata sigillata a causa di un focolaio di antrace. Il provvedimento, che riguarda l'intero distretto di Paninsky, sarà in vigore per almeno tre mesi. Il governatore della regione, Alexander ..."Tutti i vicini dellasono minacciati se l'non prevale", lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo discorso al Parlamento danese. 21 agosto 2023"Tutti i vicini dellasaranno minacciati se l'non prevale", ha dichiarato. "Caro popolo della Danimarca! L'ha creduto in te quando è iniziata questa malvagia invasione russa. E ...

