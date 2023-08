Ucraina | Mosca | ‘abbattuto secondo drone’

(Di lunedì 21 agosto 2023), 21 ago. (Adnkronos) – Le forze di difesa aerea nella regione dihanno abbattuto undrone ucraino. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. L’attacco è stato fermato alle 8,16 ora di. In precedenza, il ministero aveva affermato che intorno alle 6,50 un altro drone era stato soppresso con sistemi di guerra elettronica e si era schiantato nel distretto di Ruzsky.Il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, ha dichiarato su Telegram: “Le forze di difesa aerea hanno abbattuto un drone mentre cercavano di volare su. Nessun danno o vittima”. Gli aeroporti di“Vnukovo” e “Domodedovo” hanno interrotto le attività successivamente all’allarme, per poi riprendere i voli.“Alle 6,26 alle 8,30 sono state introdotte restrizioni all’arrivo e alla partenza ...

ha attualmente nel Mar Nero 12 missili Kalibre, per cui il rischio che l'venga attaccata in vista dell'anniversario dell'indipendenza del Paese (il 24 agosto) è "estremamente elevato": ...Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver respinto questa mattina un attacco di droni nella regione di, come riporta Rbc -. "Il 21 agosto, intorno alle 6:50 ora di(le 5:50 in Italia, ndr), è stato fermato un tentativo di effettuare un attacco terroristico da parte di un velivolo ...Intelligence britannica: "sta espandendo le sue strutture militari secondo le sue attuali necessità. È molto probabile ...creando un altro esercito nelle regioni occupate del sud dell'per ...

Nelle ultime settimane, due attacchi di droni sono stati respinti nel distretto finanziario di Mosca, ognuno dei quali ha causato lievi danni alle facciate dei grattacieli. A maggio, due droni sono ...La Difesa: “Nave e sottomarino russi nel Mar Nero, hanno 12 missili”. L’anniversario del 24 agosto nel mirino. Mosca: “Droni nella regione della capitale, abbattuti” ...