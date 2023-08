Ucraina | Kosovo aderisce a dichiarazione del G7 su garanzie di sicurezza

(Di lunedì 21 agosto 2023) Pristina, 21 ago. (Adnkronos) - Ilha aderito alladel G7 sullediper l'. Lo ha scritto su Twitter il primo ministro kosovaro Albin Kurti, spiegando che "garantire la vittoria dell'- e ritenere i leader russi responsabili dei loro crimini - è essenziale per preservare la pace e la democrazia. Ilè pronto a contribuire a questi sforzi". Ilè diventato il 20° Paese ad aderire alla, presentata al vertice Nato di luglio a Vilnius. Tra gli ultimi a impegnarsi c'erano gli stati baltici, la Bulgaria, la Macedonia del Nord e la Grecia. Ledisono intese come obblighi espliciti e duraturi volti a rafforzare la ...

Pristina, 21 ago. (Adnkronos) – Il Kosovo ha aderito alla dichiarazione del G7 sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Lo ha scritto su Twitter il primo ministro kosovaro Albin Kurti, spiegando che