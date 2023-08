Ucraina | Kiev | ‘liberati 43 chilometri quadrati in direzione di Bakhmut’

(Di lunedì 21 agosto 2023), 21 ago. (Adnkronos) – “Indi Bakhmut, le forze armate ucraine hanno già liberato 43di territorio ucraino. Avanzata percettibile lungo il fianco meridionale attorno a Bakhmut”. Lo ha dichiarato il viceministro della Difesa Hanna Malyar alla tv nazionale.“Le nostre truppe stanno avanzando lungo il fianco meridionale intorno a Bakhmut – ha aggiunto Malyar – Sono stati liberati altri tre. In generale, possiamo parlare della liberazione di 43della nostra terra in questa”.Sul lato settentrionale di Bakhmut, secondo la Malyar “il nemico è intrappolato. I russi non possono uscire da Bakhmut e non possono avanzare completamente”. L'articolo CalcioWeb.

Mosca ha attualmente nel Mar Nero 12 missili Kalibre, per cui il rischio che l'venga attaccata in vista dell'anniversario dell'indipendenza del Paese (il 24 agosto) è "estremamente elevato": così la portavoce delle forze di difesa meridionali, Nata...... in mostra i "trofei" di guerra, esposti al centro di. Il video. Il prossimo 24 agosto si celebrerà l'anniversario dell'indipendenza dell'dall'Unione Sovietica, avvenuta nel 1991. Forti ...21 ago 09:23: "Estremamente elevato il rischio di un attacco missilistico russo" Mosca ha attualmente nel Mar Nero 12 missili Kalibre, per cui il rischio che l'venga attaccata in vista ...

Guerra Ucraina news, drone Kiev su stazione di Kursk: cinque feriti Adnkronos

Il prossimo 24 agosto si celebrerà l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, avvenuta nel 1991. Forti timori espressi dallo stato maggiore per la possibilità di attacchi mis ...La Difesa: “Nave e sottomarino russi nel Mar Nero, hanno 12 missili”. L’anniversario del 24 agosto nel mirino. Mosca: “Droni nella regione della capitale, abbattuti” ...