Ucraina | Kiev | Il rischio di un attacco missilistico è estremamente alto | Il Papa | Guerra insensata | non limitare lo stato di diritto

Nell'orientale, i piloti di elicotteri d'attacco dihanno ammesso che in questo modo la Russia ha un chiaro vantaggio nei cieli, situazione che permarrà fino all'arrivo dei primi ...21 ago 11:54 Copenaghen: "potrà usare gli F - 16 solo in" Il ministro della Difesa danese, Jacob Ellemann - Jensen, ha assicurato che l'potrò utilizzare solo sul suo territorio ...L'appello di Vienna, ha spiegato il Papa, 'si colloca nel contesto europeo attuale, difficile sotto molti aspetti, a motivo, tra l'altro, della guerra insensata in'. Mosca, F - 16 a...

Ucraina, ecco gli F-16. E si tratta per i Gripen svedesi. I nuovi jet di Kiev per la guerra nei cieli contro l ilmessaggero.it

Guerra in Ucraina diretta oggi 21 agosto: a un anno e mezzo dall'avvio dell'aggressione della Russia, il premier Zelensky è in tour in Europa per ottenere armamenti e consenso.Gli F16 chiesti più volte da Kiev arriveranno dunque in Ucraina. “Questo punto è assolutamente storico, potente e stimolante per noi. E’ un altro passo verso il rafforzamento dello scudo aereo ...