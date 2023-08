Ucraina | Kiev | ‘257 930 militari russi uccisi da inizio guerra’

(Di lunedì 21 agosto 2023), 21 ago. (Adnkronos) – Laa ha perso nell’ultimo giorno 460 uomini, facendo salire a 257.930 le perdite fra le sue fila dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di 257.930 uomini, 4.358 carri armati, 8.449mezzi corazzati, 5.264 sistemi d’artiglieria, 719 lanciarazzi multipli, 489 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 315 aerei, 316 elicotteri, 7.692 attrezzature automobilistiche, 18 unità ...

Mosca ha attualmente nel Mar Nero 12 missili Kalibre, per cui il rischio che l'venga attaccata in vista dell'anniversario dell'indipendenza del Paese (il 24 agosto) è "estremamente elevato": così la portavoce delle forze di difesa meridionali, Nata...... in mostra i "trofei" di guerra, esposti al centro di. Il video. Il prossimo 24 agosto si celebrerà l'anniversario dell'indipendenza dell'dall'Unione Sovietica, avvenuta nel 1991. Forti ...21 ago 09:23: "Estremamente elevato il rischio di un attacco missilistico russo" Mosca ha attualmente nel Mar Nero 12 missili Kalibre, per cui il rischio che l'venga attaccata in vista ...

Guerra Ucraina news, drone Kiev su stazione di Kursk: cinque feriti Adnkronos

Un tentativo da parte di Kiev di effettuare un "attacco con un veicolo aereo senza ... e molto fruttuosa" che ha visto l'impegno di Olanda e Danimarca a consegnare all'Ucraina i caccia F-16. Zelensky ...Il prossimo 24 agosto si celebrerà l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, avvenuta nel 1991. Forti timori espressi dallo stato maggiore per la possibilità di attacchi mis ...