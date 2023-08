Ucraina | il piano della Russia per Mariupol

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – Mosca ha preparato un "di sviluppo" peroccupata, che prevede un aumentopopolazione di circa 300.000 persone attraverso una migrazione dalla. Lo ha riferito il National Resistance Center, un'organizzazione gestita dalle forze speciali ucraine. Secondo quanto riferito, Mosca intende completare il trasferimento entro il 2035, ha scritto il centro, citando fontiresistenza clandestina locale che hanno ottenuto i documenti dell'amministrazione di occupazione. Il Cremlino ha avviato un programma di mutui a buon mercato su proprietà nelle zone occupate dell', comedell'oblast di Donetsk, per incoraggiare i russi a trasferirsi lì, si legge nel rapporto. Inoltre, Mosca presumibilmente invia migranti per lavoro e ...

Guerra in, la promessa di Olanda e Danimarca Secondo l'intelligence britannica, questa 'formazione sarà il risultato dell'unificazione e del rafforzamento di altre unità attualmente operanti ...Mosca ha preparato un 'di sviluppo' per Mariupol occupata, che prevede un aumento della popolazione di circa 300.000 ...di mutui a buon mercato su proprietà nelle zone occupate dell', come ...I gulag e le repressioni a tutto campo della dittatura bolscevica sono in secondonel ... Un dato di fatto esacerbato dall'invasione dell', giustificata anche per porre rimedio a quello che ...

Guerra Ucraina, gli 007 britannici svelano il piano di Vladimir Putin Il Tempo

"Lavoriamo per un incontro di alto livello al margine della settimana di lavori all'Onu in occasione dell'Assemblea Generale". (ANSA) ...(Adnkronos) – Mosca ha preparato un “piano di sviluppo” per Mariupol occupata, che prevede un aumento della popolazione di circa 300.000 persone attraverso una migrazione dalla Russia. Lo ha riferito ...