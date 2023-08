Ucraina | Caccia F - 16 | ok da Olanda e Danimarca Zelensky | ' Svolta Storica'

(Di lunedì 21 agosto 2023) su Tg. La7.it - Gi f16 chiesti a più riprese arriveranno finalmente in. Ricevuto l'ok dagli Stati Uniti, Volodymir,è andato quasi a prenderli, ieri, in due tappe ...

La7.it - Gi f16 chiesti a più riprese arriveranno finalmente in. Ricevuto l'ok dagli Stati Uniti, Volodymir, Zelensky è andato quasi a prenderli, ieri, in due tappe in Olanda e in Danimarca .Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo quella che ha definito "una giornata potente e molto fruttuosa" che ha visto l'impegno di Olanda e Danimarca a consegnare all'F - 16, è ...Alla fine l'ha ricevuto la garanzia che otterrà itanto richiesti. Una volta ottenuto il via libera dagli Stati Uniti, Danimarca e Olanda si sono impegnate a consegnare a Kiev una flotta aerea ...

I Paesi Bassi e la Danimarca forniranno caccia F-16 all'Ucraina Agenzia ANSA

Il presidente ucraino ringrazia Usa, Olanda e Danimarca: "Giornata fruttuosa". Ma i primi caccia non arriveranno prima dell'inverno. Oggi è atteso ...Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...