(Di lunedì 21 agosto 2023) "Lavoriamo per un incontro di alto livello aldella settimana di lavori all'Onu in occasione dell'Generale". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep...

...estera Ue Josepa proposito degli sforzi in corso per i possibili negoziati di pace sulla risoluzione del conflitto in. "L'Ue - ha sottolineato - continuerà a sostenere Kiev"....sono ora al timone, dividendo il mondo nel loro 'giardino fiorito' e nella 'giungla' dove, ... L'evoluzione della situazione inha confermato la validità delle nostre preoccupazioni in ...Inoltre, spiega, gli aiuti che l'Europa ha destinato all'sono stati ' troppo graduali ' e, soffermandosi a parlare ancora una volta di Putin, ribadisce che ' il suo tentativo di una ...

Ucraina: Borrell,sforzi per negoziati a margine di assemblea Onu ... Agenzia ANSA

"Lavoriamo per un incontro di alto livello al margine della settimana di lavori all'Onu in occasione dell'Assemblea Generale". (ANSA) ...Le forze russe hanno bombardato Chernihiv, nel nord dell'Ucraina: ci sarebbero almeno sette morti e oltre 100 feriti. La coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per l'Ucraina ha condannato "l'atr ...