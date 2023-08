Uccise 7 neonati | infermiera inglese condannata all' ergastolo | ' Malvagità al limite del sadismo'

Lucy Letby, l'infermiera inglese che ha ucciso settetra il 2015 e il 2016, e ha tentato di ucciderne altri sei, è stata condannata all'ergastolo. La donna lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester Hospital. Il giudice James Goss ...Poi fingeva di unirsi agli sforzi collettivi per salvare i, e assisteva personalmente i genitori disperati arrivando al punto di scrivere loro dei biglietti di affettuosa consolazione . Le ...... la donna, 33 anni, è stata condannata per l'omicidio ' persistente, calcolato e a sangue freddo' di s etteprematuri nell'unità in cui lavorava presso l'ospedale Countess of Chester nel nord ...

Infermiera killer in Inghilterra: uccise 7 neonati in un anno, condannata QUOTIDIANO NAZIONALE

LONDRA. L'infermiera inglese Lucy Letby è stata condannata all'ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale, con l'accusa di aver ucciso 7 neonati e tentato di assassinarne altri 6. Lo ha ...L'infermiera inglese Lucy Letby è stata condannata all'ergastolo per aver ucciso sette neonati e tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester ...