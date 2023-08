(Di lunedì 21 agosto 2023) Ankara, 21 (Adnkronos) - 12 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto unnella provincia turca di Yozgat. Lo ha riferito il canale televisivo A Haber, precisando che "nel distretto di Sorgun, nella provincia di Yozgat, unto in un" e che altre 19 persone sono rimaste ferite nell'incidente.

L'incognita turca L'ingerenza dellanon costituisce solo una minaccia per la Siria ma ...Almeno 26 soldati siriani sono stati uccisi l'11 agosto nell'est del Paese in un attacco a un...Putin andrà inda Erdogan Guerra Ucraina - Russia, Mosca vuole rafforzare le truppe: piani ...che nei pressi della cattedrale di Santa Caterina sono stati feriti tre passeggeri di un. ...... per strada, al lavoro, sull'. Fino a poco tempo fa, la vita quotidiana in Israele si basava ... Israele rischia dunque di degradare al livello di democrazie come lao l'Ungheria, dove ...

Turchia: autobus precipita in un burrone, 12 morti e 19 feriti Il Tirreno

Ankara, 21 (Adnkronos) – 12 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un autobus nella provincia turca di Yozgat. Lo ha riferito il canale televisivo A Haber, precisando che “nel distretto ...Omio, la piattaforma di prenotazione di treni, autobus e voli, ha pubblicato un confronto di prezzi su una pallina di gelato in 20 dei Paesi più popolari per le vacanze. I dati provengono da uno ...