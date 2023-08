(Di lunedì 21 agosto 2023) "Il pubblico sa chi sono e sa del successo della mia presidenza. Per questo non farò i". Lo afferma Donaldsul suo social Truthndo così che salterà il primo dibattito fra i ...

"Il pubblico sa chi sono e sa del successo della mia presidenza. Per questo non farò i dibattiti". Lo afferma Donaldsul suo social Truth confermando così che salterà il primo dibattito fra i candidati repubblicani alla Casa Bianca in calendario il 23 agosto . 21 agosto 2023Emerge da un sondaggio Cbs - YouGov cheil largo vantaggio diche era già stato fotografato d a precedenti rilevazioni. Le primarie per determinare il candidato democratico ed attuale ...Questa " hotline "la propensione attuale e probabilmente futura che Washington ha ...preoccupati per ciò che accadrà alla politica statunitense in materia di alleanze se Donald...

Trump conferma, non parteciperò ai dibattiti Agenzia ANSA

Per questo non farò i dibattiti". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth confermando così che salterà il primo dibattito fra i candidati repubblicani alla Casa Bianca in calendario il 23 agosto ...Metà degli americani non vuole che l'ex presidente continui la sua campagna elettorale dopo il rinvio a giudizio in Georgia. Dubbi anche tra gli elettori repubblicani ...