Tripolino Giannini | l' uomo più anziano d' Italia | quanti anni compie oggi

Centoundici anni, è nato il 20 agosto 1912, a Cecina, in Toscana. Quattro mesi dopo il naufragio del Titanic

Tripolino Giannini compie 111 anni, è il più anziano d'Italia Agenzia ANSA

Pasti leggeri, ognuno accompagnato da un buon bicchiere di vino, zero sigarette e poco stress. Eccola, la ricetta della longevità di Tripolino Giannini, l’ uomo più anziano d’Italia. Centoundici anni, ...(Agenzia Vista) Tripolino Giannini è l'uomo più longevo d'Italia e ha compiuto oggi 111 anni. Ecco i festeggiamenti a Cecina con il vice ...