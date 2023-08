Trevisani | «Samardzic non utile per l’Inter | serve uno come Pavard»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 21 agosto 2023)dice la sua su due nomi del mercato del. A detta sua, il centrocampista serbo – nonostante le grandi qualità – serviva poco ad un centrocampo già forte ROSA ? Riccardoa Mediaset sulla rosa nerazzurra: «Bellissima struttura di squadra, vero che in alcune parti del camposi è indebolitain porta, ma Carlos Augusto e Cuadrado sono meglio di Bellanova e Gosens; a centrocampo è arrivato un grande giocatoreFrattesi. In attacco Arnautovic non è Dzeko, ma è molto forte.? Fenomeno, ma in quel centrocampo delforse non era tanto. Serviva più uno». Inter-News - Ultime notizie e ...