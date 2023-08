Trasferimento saltato | non ha superato le visite mediche | sorpresa anche per il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 21 agosto 2023) Colpo di scena improvviso di calciomercato, con protagonista il fu obiettivo targatonon superate per il calciatore dopo l’accordo trovato con il club Già archiviata la trasferta di Frosinone per ildi Rudi Garcia, già con la mente proiettata al ritorno delle maglie azzurre al Maradona. I partenopei scenderanno infatti in campo fra le mura amiche per la prima volta dopo la festa Scudetto vissuta dopo il match con la Sampdoria, affrontando il Sassuolo domenica 28 agosto. Per il tecnico francese vi sarà dunque modo di presentarsi al meglio d’innanzi al pubblico di casa, in una sfida alquanto insidiosa. I neroverdi di Dionisi, dopo aver perso per 0-2 nel debutto in campionato contro l’Atalanta, daranno infatti il massimo per cercare di strappare almeno un punto sul difficile terreno di gioco ...