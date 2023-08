Trapani | assediati dai cinghiali durante un’escursione nella Riserva dello Zingaro | tre giovani salvati dal Soccorso speleologico

(Di lunedì 21 agosto 2023) Treoriginari della provincia di Bari sono stati tratti in salvo dalAlpino ementre si erano asserragliati nei bagni di un casolare per difendersi da un branco diche li ha sorpresi lungo un sentiero dellanaturale orientata). I tre amici, una ragazza di 27 anni e duedi 26 e 32, nel tardo pomeriggio di domenica 20 agosto hanno parcheggiato l’auto all’ingresso lato San Vito Lo Capo dellaper fare, incamminandosi lungo il sentiero alto che conduce a Borgo Cusenza. Mentre stavano già iniziando la discesa si sono imbattuti nel gruppo di animali che si avvicinavano minacciosamente. I tre ...

