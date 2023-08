Transformers | Il Risveglio ha infranto un nuovo record negativo per la saga

(Di lunedì 21 agosto 2023) Brutto colpo per lacinematografica di, con l'ultimo film che ha tristemente battuto unnon invidiabile. L'ultimo film della serie: Il, ha battuto un. A più di due mesi dall'uscita nelle sale, il film ha guadagnato solo 437 milioni di dollari al box-office mondiale, diventando così il film live-action suiche ha incassato di meno fino ad oggi. Il film si colloca dietro persino a Bumblebee, che aveva incassato solo 465,2 milioni di dollari, che a sua volta si era collocato alle spalle degli altri film del franchise in termini di incassi. Il film più performante del franchise live-action deiè attualmente ...

L'ultimo film della serie: Il, ha battuto un record negativo. A più di due mesi dall'uscita nelle sale, il film ha guadagnato solo 437 milioni di dollari al box - office mondiale, diventando così il film live-action sui Transformers che ha incassato di meno fino ad oggi. Il film si colloca dietro persino a Bumblebee, che aveva incassato solo 465,2 milioni di dollari.

