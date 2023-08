Tragico schianto sull' Aurelia | morta anche la donna di 46 anni

Era un'insegnante originaria del Pisano. Nell'incidente, avvenuto a Gavorrano (Grosseto), ha perso la vita anche il compagnoSono Marcello Mastrangelo e Roberto Reveglia le due vittime delche ha sconvolto l'intera cittadinanza. Amici e conoscenti hanno voluto ricordare i due giovani attraverso i social, ...Drammatico incidente stradale a Bressanone . Due motociclisti sono morti in seguito allo scontro della moto su cui viaggiavano con un furgone. Inutili i soccorsi, ferito non in modo grave il ...

Tragico schianto a Bressanone: muore una coppia di motociclisti del posto l'Adige

Schianto mortale questa notte, intorno all'1,20, tra due auto lungo la strada provinciale 131 che collega Alife e Piedimonte Matese. Tragico il bilancio: morti i due conducenti e ferita ...Era un’insegnante originaria del Pisano. Nell’incidente, avvenuto a Gavorrano (Grosseto), ha perso la vita anche il compagno ...