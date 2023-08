Traffico Roma del 21-08-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023) LuceverdeBuonasera Bentornati all’ascolto sulla A1 Firenzerallentamenti e code dovuti alintenso tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze incidente sullaFiumicino ci sono file sul ponte della Magliana in direzione Fiumicino cantiere in piazza Pia per il Giubileo domani modifiche alla viabilità nel rione Borgo attenzione alla segnaletica Inoltre saranno deviati percorsi di 7 linee bus nell’area di San Pietro riguardo al trasporto pubblico vi ricordo che per lavori di potenziamento fino al 3 settembre è sospesa la circolazione dei treni tra Ciampino e Colleferro nella tratta interrotta busta sostituta e fino al 24 agosto per rinnovo binari la tratta Ottaviano Arco di Travertino sulla linea della metropolitana è interrotta e sostituita dalla navetta bus e mi ha 15 regolari invece tratte ...