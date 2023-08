Traffico Roma del 21-08-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascoltointenso lungo la A1 Firenzeci sono incolonnamenti tra la diramazione dinord e Attigliano in direzione Firenze sul tratto dell’auto soleNapoli rallentamenti tra Colleferro e la diramazioneSud verso la capitale del complesso scorre regolarmente ilcittadino attenzione Tuttavia ha un incidente sul Lungotevere dei Tebaldi in tema trasporto pubblico concluso l’intervento delle forze dell’ordine è stata riaperta la stazione Cavour della linea B della metropolitana in direzione Jonio Rebibbia e fino al 24 agosto per binari la tratta Ottaviano Arco di Travertino sulla linea a della metropolitana è interrotta e sostituita dalla navetta bus ma-15 regolari Invece le tratte ...