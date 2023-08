Traffico Roma del 21-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascoltointenso lungo l’auto sole Ci sono code tra la diramazionenord e Attigliano verso Firenze code tratti si incontrano anche a Ferentino e Valmontone in direzione diper un incidente file sulla Flaminia all’altezza di Malborghetto le difficoltà in entrambi i sensi di marcia ci spostiamo a Settecamini via colli del Velino è stata chiusa altra via Montenero Sabino e via Tiburtina per un veicolo in fiamme internet trasporto pubblico la stazione Cavour a sulla linea B della metropolitana È momentaneamente chiusa in direzione di Rebibbia e Ionio intervento delle forze dell’ordine in fine è tornata regolare la circolazione dei treni sulla linea Firenzein precedenza rallentata all’altezza di Capena ...