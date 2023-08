Traffico Roma del 21-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo pesca e andiamo subito ad aggiornare la situazione situazione al momento tranquilla sulle strade della capitale mentre fuori città ilrisulta intenso su tutto il tratto laziale dell’autosole e abbiamo code tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze altre code sempre sulla A1 ma nel trattoNapoli code perlavori tra Pontecorvo e Frosinone direzionelasciamo ora il trasporto pubblico fino al 24 agosto la metro a Per consentire il rinnovo dei Binari lungo la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla navetta bus ma-15 regolari invece le tre ante Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e ...