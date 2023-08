Traffico Roma del 21-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo peschi anche se non c’è moltosul Raccordo Anulare è avvenuto un incidente in carreggiata interna poco dopo lo svincolo per la Tuscolana e questo provoca code a partire dallo svincolo per la diramazione diSud code che si ripercuotono anche sulla stessa diramazione con attese Per entrare sul raccordo brevi code anche sulla-fiumicino in prossimità dello svincolo per la carreggiata esterna del raccordo anulare perché arriva dall’aeroporto in centro invece per interventi di potatura alberi e temporaneamente chiuso il Lungotevere tra ponte Palatino e ponte Sublicio direzione Testaccio Per quanto riguarda il trasporto pubblico mi ricordo che fino al 24 agosto la metro a per rinnovo binari 30 Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e ...