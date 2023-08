Traffico Roma del 21-08-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati nulla da segnalare per ora sulle strade dic’è pocoe quel poco risulta scorrevole in centro alle squillino proseguiranno per tutto il mese di agosto di lavori Ai Binari dei tram resta quindi chiusa la corsia laterale di viale Carlo Felice 3 via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto chiusa alanche via Emanuele Filiberto 3 via Carlo Felice e via Umberto Biancamano deviazioni in Piazza di Porta San Giovanni per ilproveniente da Piazzale Appio è da piazza San Giovanni in Laterano modifiche al trasporto pubblico di zona è sempre in tema di trasporto pubblico vi ricordo che fino al 24 agosto la metro va per il rinnovo dei Binari lungo la tratta Ottaviano Arco di Travertino Ehi che brutta è sostituita dalla navetta bus ma-15 regolare ...