Traffico Roma del 21-08-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità seguiranno per tutto il mese di agosto mi lavori sui binari del tram l’esquilino chiusa la corsia laterale di viale Carlo Felice tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto chiusa alanche via Emanuele Filiberto 3 a viale Carlo Felice via Umberto Biancamano deviazioni in Piazza di Porta San Giovanni XXIII proveniente da Piazzale Appio e da piazza San Giovanni in Laterano modifiche al trasporto pubblico di zone era nel trasporto pubblico e fino al 24 agosto la metro a per il rinnovo dei Binari lungo le 30 Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla navetta bus Mh regolari invece le tre ante Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina Vi ricordo inoltre che per tutto il mese di agosto sono sospese le zone a ...