Traffico Roma del 21-08-2023 ore 08 | 30

(Di lunedì 21 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati pocoquesta mattina sulle strade die quel poco risulta per ora è scorrevole tempi di percorrenza regolari anche sull’intero percorso del raccordo anulare intanto proseguiranno per tutto il mese di agosto i lavori all’esquilino resta quindi chiusa la corsia laterale di viale Carlo Felice da via Conte Rosso a via Emanuele Filiberto chiusa alanche la stessa via Emanuele Filiberto tra viale Carlo Felice e via Umberto Biancamano deviazioni in Piazza di Porta San Giovanni per ilproveniente da Piazzale Appio è da piazza San Giovanni in Laterano modifiche al trasporto pubblico di zone è sempre nel trasporto pubblico mi ricordo che fino al 24 agosto la metro a per il rinnovo dei Binari lungo la tratta Ottaviano Arco di Travertino è ...