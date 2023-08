Traffico Roma del 21-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e buon inizio di settimana situazione non entro tranquilla sulle strade della capitale ilrisulta scorrevole anche sul Raccordo Anulare e sulle strade di accesso in città proseguiranno per tutto il mese di agosto i lavori all’ esquilino chiuso e di conseguenza la corsia laterale di via Carlo Felice 3 via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto chiusa alanche via Emanuele Filiberto 3 a viale Carlo Felice via Umberto Biancamano Inoltre deviazioni in Piazza di Porta San Giovanni per ilproveniente da Piazzale Appio Piazza San Giovanni in Laterano modifiche al trasporto pubblico di zone è sempre in tema di trasporto pubblico vi ricordo che fino al 24 agosto la metro a rinnovo binari lungo la Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla navetta bus ma15 ...