Toscana | parte la vendemmia 2023 Annata complicata ma promettente

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il via dall'Isola d'Elba. A livello regionale raccolta in calo del 20%. Ecco le previsioni di Coldiretti

Il via dall'Isola d'Elba. A livello regionale raccolta in calo del 20%. Ecco le previsioni di ColdirettiOltre ai numeri già riportati, infatti, bisogna tenere conto che trae Veneto sono stati ... Questa pratica dovrebbe essere più comune in particolare dadi soggetti extra - Ue, che possono ...Fino a sabato 26 agosto interesserà grandelle nostre regioni con circa 38°C per almeno 5 ... Fino a sabato 26 quindi i valori massimi diurni raggiungeranno facilmente i 37 - 39°C in, ...

Toscana, parte la vendemmia 2023. “Annata complicata ma ... LA NAZIONE

Chiusura d'ufficio per partite Iva in applicazione della norma contro «apri e chiudi» delle stesse con scopi fraudolenti. Ecco chi ancora è a rischio.Situato su una collina, tra un mare di vigneti e famoso per i suoi castelli, il borgo medievale di Radda in Chianti, in Toscana sarà il punto di partenza ... per Chianti Ultra Trail entrare a far ...