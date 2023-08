Toscana | panificio va in ferie e lascia un cartello | qualcuno a penna fa un' aggiunta infamissima

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 21 agosto 2023) Indissacrare è un'arte. Tempo fa, unrimasto chiuso perha avvisato i propri clienti con une al rientro si è trovato un'fatta a. In italiano ci sono diverse parole dal suono buffo. 'Sfottò' è una di queste. Si differenzia dalla satira perché non c'è nessuna complessità di fondo. Si tratta di un modo per dileggiare e addirittura perseguitare una persona. I bulli che alle scuole superiori prendevano di mira il ragazzino timido e insicuro facevano uso di sfottò: un modo di fare ironia becero e tonto, con il solo scopo di umiliare il prossimo. La cattiva notizia è che molte persone continuano a farne uso, anche quando sono adulte. L'Italia è un paese dove lo sfottò, l'ironia, il sarcasmo e la satira sono pane ...