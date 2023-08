Torturò per ore Vera Pekhteleva prima di ucciderla | ma Vladislav Kanyus non è il solo

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il femminicidio di, nel 2020, aveva agghiacciato la Russia. L’assassino,, aveva passato ore a torturare la donna e le grida di lei avevano portato i vicini della casa accanto a chiamare più volte la polizia, che non si è mai presentata. La scorsa estate, un tribunale in Siberia ha condannatoa 17 anni di carcere per il femminicidio. Al processo è stato rilevato che le ferite sul corpo dierano 111. La famiglia della donna, sebbene delusa che l’assassino non fosse stato accusato di stupro e detenzione illegale, si era detta soddisfatta che almeno l’uomo fosse condannato al carcere.9 mesi dopo, però, nel maggio 2023, la madre diha ricevuto due fotografie da un account anonimo su ...