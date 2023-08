Torna il Covid | la fiammata di contagi Variante Eris e vaccini | cosa ci aspetta

(Di lunedì 21 agosto 2023) Un nuovo aumento di casi dista spaventando l'Europa, con nuove varianti che stanno circolando e che hanno raggiunto anche la Gran Bretagna. Anche se il Centro europeo per il controllo delle malattie sostiene che sia “improbabile” che si possano raggiungere i picchi vissuti tra il 2020 e il 2022, resta la preoccupazione e la necessità di vaccinarsi, soprattutto per gli anziani e i più fragili. Anche l'Italia, attraverso una circolare del ministero della Salute, ha annunciato una nuova campagna di vaccinazioni. Le ultime due varianti a preoccupare entrano nella grande famiglia Omicron, la prima è EG.5 o, responsabile dell'aumento dei casi nel Regno Unito a partire da Luglio, mentre la seconda è XBB.1.5, più semplicemente Kraken. Il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, ha dichiarato che ...

Per la campagna d'autunno, non si esclude l'ipotesi del vaccino anti-Covid a pagamento per gli under 60 non fragili.Genova ' Torna a crescere e a preoccupare la diffusione dei casi di contagio da Covid 19 in Liguria. A rilevarlo l'Istituto Superiore di Sanità che raccoglie i dati del monitoraggio che continua ...