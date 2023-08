Torino | Juric vuole un rinforzo offensivo | spunta l’ipotesi Correa

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilcerca un, come confermato dain conferenza stampa, che ha però risposto con un no comment alla domanda su. Possibile segnale questo, che l’acquisto del giocatore argentino potrebbe far contento il tecnico croato. La cosa certa è, che secondo misterla rosa dei granata è ancora incompleta dal punto di vista numerico. L’allenatore si attende, dunque, un altro sforzo dalla società. L’opzione del Tucuta nelle ultime ore potrebbe essere la soluzione ideale per l’attacco dei granata. Infatti,spesso nella scorsa stagione si è lamentato di avere poca velocità nelle azioni offensive, proprio per questo non si è concretizzato almeno per ora il ritorno di Miranchuk. Poter avere il calciatore ...