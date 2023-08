Torino | Juric chiede acquisti | 'Dobbiamo aggiungere | non togliere'

"La cronaca della gara" L'aveva studiata bene, Claudio Ranieri, la sfida del Grande: il Cagliari non si ritrae e aggredisce la squadra diche in avvio sembra quasi sorpresa. I ritmi sono ...Il solito problema del, che neanche con l'attacco pesante in campo nel secondo tempo - ... Così, il punto è di valore solo per la neopromossa squadra rossoblù, mentre per quella diè un ...Il tabellino di- Cagliari 0 - 0(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, .... CAGLIARI (3 - 5 - 2): Radunovic; Goldaniga (1' st Di Pardo), Dossena, Obert (42' st Deiola); ...

Ivan Juric, allenatore del Torino, intervistato da DAZN commenta lo 0-0 con il Cagliari, nel match d'esordio in Serie A: "È stata una partita tosta dove abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo ...Al termine di Torino-Cagliari, terminata 0-0, Ivan Juric ha parlato di quanto fatto dai suoi nel corso dei novanta minuti di gioco ...