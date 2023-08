Tor Bella Monaca Teatro Festival | programma dal 21 al 27 agosto

(Di lunedì 21 agosto 2023) IlTorè parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura ROMA – La rassegna estiva al TBM si veste di cinema. Dal 21 al 27la settimana è ricca per di più di proiezioni che raccontano svariati scenari “Grazie ragazzi” è inlunedì 21. Per la regia di Riccardo Milani, la commedia italiana vede protagonisti Antonio Albanese, Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni. Antonio, un attore teatrale fallito, sopravvive doppiando film porno. Un giorno, il suo ex compagno di scena gli offre un’opportunità di lavoro. Si tratta di creare un laboratorio teatrale nella casa circondariale di Velletri. Nonostante si tratti di poche ore, Antonio accetta. Al laboratorio si ...

Terzo gradino del podio per Franco Collé (1 ora 08'17"), sempre più vicino aldes Géants. In ... sfruttando questagara della nostra vallata. Nessun problema per gambe e fiato, il dolore esce ...Il ragazzo è molto conosciuto aMonaca e in VI municipio, dove si era anche candidato alle scorse elezioni. Secondo la sua versione dei fatti, postata sui social e divenuta virale, nel ...... Ostiense, Esquilino) e nelle note piazze di spaccio della periferia romana (Tufello, Don Bosco,Monaca,Vergata). In particolare, in serata, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta ...

«Io aggredito dalla polizia solo perché tatuato»: la denuncia di un 29enne residente di Tor Bella Monaca. Solidarietà social Corriere Roma

E’ la contrada della Torre che si è aggiudicata il bellissimo Masgalano realizzato dal Laboratorio orafo “Il Galeone” di Siena e offerto dagli Archivisti delle 17 Contrade. Questa la decisione presa d ...Il caldo torrido tra luglio e agosto e gli acquazzoni che sono seguiti, non hanno certamente aiutato. Ma dietro il proliferare di sterpaglie che copre i marciapiedi e contorna le mura dei palazzi, ci.