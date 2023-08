Topi in città | la segnalazione da Via Pedicini VIDEO

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoAncora nuove segnalazioni per la presenza diin. Laarriva da un residente di Via, strada appartenente al popoloso Rione San Tommaso. La zona, secondo la, da qualche giorno è "invasa" da grossi ratti. L'allarme ad Avellino era già scattato lo scorso aprile (leggi qui). In tale occasione l'assessore all'ambiente Giuseppe Negrone confermò che la derattizzazione è compito dell'ASL. Dal campanello d'allarme scattato lo scorso aprile, la situazione non è migliorata forse è anche peggiorata del tutto. Non solo da Via, le segnalazioni arrivano anche da altre zone del capoluogo.