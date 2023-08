Tiro a segno | Mondiali 2023 | Mazzetti e Spinella 18° e 22° dopo il primo stage di pistola rapida 25 m

(Di lunedì 21 agosto 2023) Si è concluso in quel di Baku (Azerbaijan) ildelle qualificazioni della25 m, segmento valido per i Campionatidiilturno i tre italiani in gara, Riccardo, Massimoe Andrea Morassaut, hanno centrato rispettivamente la diciottesima, la ventiduesima e la quarantunesima posizione., autore di un segmento in crescendo, nello specifico ha conquistato un totale di 289 (96+96+7), stessi punti di, il quale ha cominciato molto bene (98) per poi perdere leggermente terreno successivamente (96-95). Morassaut si è dovuto accontentare di 285, score maturato grazie ...

... ecco proprio Almqvist, che con uno stop erepentino insacca il gol dell'1 - 1 . Un gol che è ... bastano 45 minuti a Almqvist per sbloccarsi, mettendo ail gol del definitivo 3 - 0 . La ...'Bordilandia Park': parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili,e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare ...... possesso palla finalizzato alla ricerca della verticalizzazione e la capacità di mandare al...lunga e la sensazione è che il tecnico possa scrivere pagine molto importanti e lasciare un...

Calendario Mondiali tiro a segno 2023 oggi: orari 21 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Proseguono a Baku (Azerbaigian) i Mondiali 2023 di tiro a segno: l'Italia oggi sarà alla ricerca della prima carta olimpica nella carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile. Oggi, infatti, ve ...Tre trasferte contro le grandi in 7 giornate per la Lazio, Maurizio Sarri sbotta: «Chi mette i paletti al campionato ha sbagliato, errore umano. Ma il k.o. di Lecce è perché non cresciamo mai» ...