Tifosi del Napoli aggrediti a Frosinone | il drammatico racconto

Episodio di violenza raccontato da un tifosoNapoli attraverso i propri social. Come riportato, il giovane sostenitore azzurro è stato aggredito nei pressi dello stadio al terminematch che ha visto la formazione di Garcia battere col punteggio di 3 - 1 quella di Di Francesco.Uno slogan che saclassico, ma quasi mai se associato ai colori bianconeri che tanto hanno ... E ine aspettavano con ansia soprattutto due e proprio loro arrivati. Parliamo di Federico ...Per questo, la stagione che sta per iniziare sarà decisiva non solo per il suo futuro al Milan, ma anche per decidere il suo posto nella storia rossonera: come sarà ricordato Pioli dai...

Tifosi del Napoli aggrediti a Frosinone: il racconto FrosinoneToday

La Premier non ha mai mollato la pista Chiesa: il Liverpool pronto a riaprirla per sostituire Salah in scadenza 2025 ...I granata impattano benissimo sul campionato di Serie A e si preparano con il vento in poppa al debutto casalingo contro l’Udinese ...